EGM'den sivil memur GYS ve unvan değişikliği sınav duyurusu

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli Sivil Memurlara yönelik, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

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