EGM'den sivil memur GYS ve unvan değişikliği sınav duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli Sivil Memurlara yönelik, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı yapacak
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 22:14, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 22:50
EGM'nin duyurusu:
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli Sivil Memurlara yönelik, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.
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