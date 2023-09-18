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Yurt genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmiyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre 4 dereceye kadar artacak. Ayrıca uzmanlar, yurt genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmediği de belirtti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 23:29, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 23:23
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Yurt genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmiyor

Türkiye, tarihinin en sıcak yaz dönemlerinden birini yaşadı. Yurt genelinde haftalardır kavurucu sıcaklar hakim oldu. Öyle ki termometreler bazı bölgelerde 45 derecenin üzerinde gösterdi. Bunun ardından son günlerde yurtta sonbahar etkisini göstermeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artışa geçeceğini aktararak yağış beklenmediğini duyurdu.

Yağış beklenmiyor

Acar, şunları söyledi:

Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Yağış anlamında ülkemizin büyük kesiminde bir haftalık periyotta yağış beklemiyoruz.

Yağışlar genellikle ülkemizin Kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve doğusunda genellikle öğleden sonra ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gerçekleşecek.

"Hava sıcaklıkları serin düzeyde devam edecek"

Bir haftalık periyotta herhangi bir beklenmeyen meteorolojik hadise yaşanmayacağını ifade eden Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak bugün ve yarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli esmesini bekliyoruz. Ayrıca bugün ve yarın Batı Karadeniz'de denizlerimizde fırtına bekliyoruz. Turizm bölgelerimizde hava sıcaklıkları bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde devam edecek. Ama aşırı sıcaklık beklemiyoruz. Mevsim itibarıyla sonbahara doğru ilerlediğimiz için hava sıcaklıkları da artık serin düzeyde devam edecek.

Ankara, İzmir ve İstanbul'da bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Bu illerde herhangi bir ekstrem meteorolojik durum yok. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Yine 3 büyük ilimizde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.

Acar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki hava durumuna dair, "Deprem bölgesinde de herhangi bir ekstrem meteorolojik durum yok. Orada hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağış beklemiyoruz." diye konuştu.

İç Anadolu Bölgesi'nde de yağış beklenmediğini dile getiren Acar, "Belki doğusunda, Kayseri'den Sivas-Yozgat'a doğru olan hatta önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağış ihtimali var. İç Anadolu Bölgesi'nde genel olarak bir haftalık periyotta büyük çoğunlukla yağış beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sınırdaki ilçelerde hava sıcaklığı 40 dereceye yakınlaşacak"

Acar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu kaydederek, "Sıcaklıklar 38-40 derecelere yakın. Özellikle Suriye ve Irak sınırındaki ilçelerimizde 36 ila 40 derece arasında sıcaklıklar ölçülebilir ki bunlar da normaldir." dedi.

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