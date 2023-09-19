Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı. Bir yandan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye, diğer yandan da 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırılan Karadeniz doğalgazını ulusal sisteme göndererek vatandaşın kullanımına sunuyor.



1 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Halihazırda günlük 2 milyon metreküp civarında gaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz şebekesine veriliyor. Henüz tam kapasite üretime geçilmemesine rağmen, yerli gazın ekonomiye katkısı da hissedilmeye başladı. 2 milyon metreküp yerli gazdan elde edilen tasarruf, 30 milyon TL civarında. Bu çerçevede, bir ayda elde edilecek gelir de yaklaşık 1 milyar Türk Lirası'nı bulacak.

KADEMELİ ARTIŞ YAŞANACAK

Gazın şu an için basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırılacağı belirtildi. Sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi. Üretim, ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL Türkiye'nin kasasında kalacak. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme projesi iki fazda yürütülüyor.

Projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açılmıştı. Deniz tabanında yer alan üretim tesisi, 22 bin kilometrekare alana yayılmış durumdaki 10 kuyudan çıkarılan doğalgazı bir araya toplayarak karaya aktarıyor. Projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp gaz üretilmesi planlanıyordu.

HEDEF 40 MİLYON METREKÜP

Bu yılın sonuna kadar sisteme verilen gaz miktarının 10 milyon metreküpe ulaşmasıyla, projenin ilk fazı da tamamlanmış olacak. Bu arada, ikinci faz için çalışmalar da devam ediyor. İkinci fazda 30 kuyu daha açılması planlanıyor. Ayrıca, ikinci fazda üretimin günlük 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılması hedefleniyor. İkinci faz çalışmaları da üç yıl içinde tamamlanacak.

GAZ HANGİ İŞLEMLERDEN GEÇİYOR?

Sakarya Gaz Sahası'ndan gelen gaz Filyos'taki tesiste işleniyor. Gazın içinde bulunabilecek su ve yabancı maddeler ayrıştırılıyor ve gaz BOTAŞ'ın standartlarına uygun hale getiriliyor. Basınçlandırılan gaz, BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılıyor.