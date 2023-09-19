Şehidin hatırasına hakaret eden sanığın cezası artırıldı

Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesinde daha önce yargılanan sanık E.A'ya "Kişinin hatırasına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti.

Mahkeme, sanık E.A'nın "Kişinin hatırasına hakaret" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın eylemini sosyal medyada herkesin görebileceği şekilde alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezasının arttırılarak 2 yıl 1 ay 20 güne yükseltilmesine ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararı sonrası Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen dava duruşmasında, şehit ailesinin avukatı, sanık E.A'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

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