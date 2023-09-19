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Terör örgütü DEAŞ mensubu 2 sanığına hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan 2 sanıktan birine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay, diğerine ise "terör örgütüne finans sağladığı" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 10:35, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 10:37
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Terör örgütü DEAŞ mensubu 2 sanığına hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık M.H.M, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.S. ve avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanıklar M.H.M. ve A.S'nin Adana'da DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu iddia edilen Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı grubu ile irtibatlı olduğunu, Suriye'den Türkiye'ye eylem yapmak amacıyla gelmek isteyen örgüt mensuplarına yardım ettiklerini ve şifreli programlar üzerinden görüşerek ailelerine maddi destekte bulunduklarını belirtti.

Savcı ayrıca polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanan sanık M.H.M'nin sağ el işaret parmağının derisini dişiyle ısırarak kopardığını, sanığın bu eylemini, tuş kilidi parmak iziyle açılan cep telefonundaki örgütsel bilgilerin deşifresini engellemek için yaptığını, sanıkların Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden talimat aldıklarını aktardı. Savcı, M.H.M. ve A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanıklar terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıklarını ve örgüte adına faaliyette bulunmadıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık M.H.M'yi 11 yıl 3 ay hapse çarptırarak tutukluluk halinin devamına, sanık A.S'yi ise "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıp mevcut halinin devamına karar verdi.

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