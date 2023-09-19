ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 10:39, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 10:39
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, 2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarına 19 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları