Eskişehir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firari hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 11:12, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 11:13
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de haklarında FETÖ üyeliğinden verilen mahkumiyet kararı dolayısıyla aranan R.A, S.E, H.Ö. ile A.K'nin kentte olduklarını belirledi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.