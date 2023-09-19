Yolda kalan aracı kenara iterek trafiği açan polis övgü aldı

Hareket etmeyen otomobil, çevredeki vatandaşlar ve bir trafik polisinin yardımıyla itilerek yol kenarına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net