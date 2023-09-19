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Kar maskeli katili gördüm dedi, katil kendisi çıktı

Eskişehir'de çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan ve ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ancak yakalayamadığını anlatan Ahmet Çetin ''kasten öldürme'' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 12:38, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 12:42
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Kar maskeli katili gördüm dedi, katil kendisi çıktı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal İstiklalbağı Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), geçen yıl temmuz ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

5 kurşun isabet eden Topaloğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı mahallede yaşayan Ahmet Çetin (44), katili gördüğünü söyledi.

Jandarma olayla ilgili Çetin'i gözaltına aldı. Ahmet Çetin, ifadesinde kar maskeli saldırganı olay yerinden kaçarken gördüğünü ve arkasından yetişemediğini anlattı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''BEN MAĞDURUM''

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından katil zanlısı olduğu düşünülen Ahmet Çetin hakkında Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ''kasten öldürme'' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dördüncü duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Çetin ile saldırıda ölen çoban Mehmet Topaloğlu'nun yakınları katıldı.

Mahkemedeki son savunmasını yapan Ahmet Çetin, çoban Mehmet Topaloğlu'nu öldürmediğini belirterek, "Çocuk benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Ben adalet istiyorum.'' dedi.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, daha önceki tüm ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ve arkasından yetişemediğini anlatan Ahmet Çetin'e çoban Mehmet Topaloğlu'nu ''kasten öldürme'' suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte hakkında tutuklama kararı verilen Ahmet Çetin, duruşma salonunda tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu.

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