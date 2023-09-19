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'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, yönetmelik değişikliği ile 4'üncü sınıfta da sınav saati uygulamasının kaldırılması ile ilgili, "Sınav odaklı bir ölçme sistemi yerine sonuç odaklı bir ölçme sistemine geçiyoruz. Aslında tek bir saatte sınav yapmak öğrenci psikolojisine uygun değil, biz bunu sürece yaymış oluyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 12:51, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 12:53
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'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'

MEB, Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle 4'üncü sınıfta da sınav saati uygulamasını kaldırdı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, mevcut yönetmelikte 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda zaten sınav yapılmadığını, yeni yönetmelikte 4'üncü sınıfta da sınav saati uygulamasını kaldırdıklarını söyledi. Bülbül, "Yeni yönetmelikle birlikte 4'üncü sınıflarda da sınav saati uygulamasını kaldırdık. Bunun esas sebebi; sınıf içerisinde öğrenci-öğretmen etkileşimi var. Tüm eğitimciler bu etkileşime göre öğretmenin değerlendirme yapmasının daha sağlıklı olduğunu düşünürler. Biz, tek bir saat içerisindeki öğrencinin kendisine sorulan 20 soruluk bir soru kağıdına cevap vermesi yerine süreç içerisinde kendisine verilen çalışma kağıtlarına öğrencinin cevap verdiği ve öğretmenin geri bildirim sonucunda hem öğretmenin öğrencinin ne yaptığının farkına varması, hem de geri bildirimle birlikte velinin de öğrencinin sınıf içerisinde neler yaptığını görebilmesi ve tüm değerlendirmelerin geniş bir zamana yayılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünerek yönetmelikte bu değişikliği yaptık" dedi.

'TEK BİR SAATE SINAV, ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİNE UYGUN DEĞİL'

Bülbül, belli bir saatte sınav uygulamasının doğru olmadığına işaret ederek, "Aslında belli bir saatte sınav yapılması öğrencinin psikolojisine uygun değil. Öğrenciye deniliyor ki; 'şu saatte sana bir sınav yapacağız; 10 tane, 20 tane soru soracağız ve üst üste cevap vererek durumunu ortaya koyacaksın.' Bunun yerine öğretmen, sınıf içerisinde bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikte öğrencinin verdiği cevapları daha sonra değerlendiriyor. Bu, hem öğrencinin sınıf içerisindeki gelişiminin daha sağlıklı olmasına neden oluyor, hem de aslında sınav kaygısı yaşamadan sınav sorularına cevap vermiş oluyor. Sınav odaklı bir ölçme sistemi yerine sonuç odaklı bir ölçme sistemine geçiyoruz. Aslında tek bir saatte sınav yapmak öğrenci psikolojisine uygun değil, biz bunu sürece yaymış oluyoruz" diye konuştu.

'ZAMANA YAYILMIŞ DEĞERLENDİRME YARARLI OLACAKTIR'

Sınıf içerisinde yapılacak etkinliklerle öğrencilerin belli bir seviyeye geleceğini ifade eden Bülbül, "Sınav yapmak her zaman öğrencilerin sıralanmasına neden oluyor; yani sınıf içerisinde bir sınav yaptığınızda bir öğrenci birinci, bir öğrenci sonuncu olmuş oluyor. Oysa bunun yerine öğrenci derslere katılabiliyor mu, katıldığı zaman kendisine verilen yönergelere nasıl cevap veriyor ve bunları doğru yapabiliyor mu, bunu görmüş oluyoruz. Öğretmen de anında geri bildirim verdiği zaman öğrenci de kendi eksiğinin farkına varmış oluyor. Anında geri bildirim vermesi; hem veli öğrencisinin eksiğini görmüş oluyor, hem de öğrenci kendi eksikliğini giderebilir. Dolayısıyla sınıf içerisinde belli bir zamana yayılmış bir değerlendirme öğrenci için yararlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'6'DAN 12'NCİ SINIFA KADAR ORTAK SINAV'

Öte yandan ortaokul ve liselerde yapılan tüm sınavların zaten ortak yapıldığını hatırlatan Bülbül, yönetmelik değişikliğinde yer alan ortak sınav ibaresini açarak, "Bu yönetmelik ifadesi net değildi. Biz 6'ıncı sınıftan 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflarda ortak yazılı sınav yapılmasını kararlaştırdık. Ortak yazılı sınavlar 3 farklı boyutta yapılacak. Bunlardan bir kısmı Bakanlık tarafından ülke genelinde yapılacak. Bir kısmı iller tarafından ortak yazılı sınav olarak yapılacak; kalan sınavlar da okullar tarafından yapılacak" dedi.

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