Eşini bıçakla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talebi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bengü ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, 11 Kasım 2022'de Keçiören ilçesindeki evlerinde Halil Bengü ile eşi Bahar Bengü arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü bunun üzerine Bengü'nün kadını bıçaklayarak öldürdüğünü, olay anında eşinin önceki evliliğinden olan kızı M.B'yi de yaraladığını belirtti.

Savcı sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ve müşteki M.B'yi yönelik eyleminden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın olay anında M.B'ye küfür ederek 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatı esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.