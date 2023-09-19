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Bakan Bolat, 'hizmet ihracatımızı 2028'e kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya ticareti içinde payı gittikçe artan hizmet ticaretinin Türkiye dış ticaretindeki payının ve öneminin de gittikçe arttığını belirterek, "Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda hizmet ihracatımızı 2028'e kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 15:56, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 16:00
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Bakan Bolat, 'hizmet ihracatımızı 2028'e kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz'

Bolat, X sosyal medya platformundan, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünya ticareti içinde payı gittikçe artan hizmet ticaretinin, Türkiye dış ticaretindeki payının ve öneminin de gittikçe arttığını belirten Bolat, "OVP hedeflerimiz doğrultusunda hizmet ihracatımızı 2028'e kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Küresel hizmet ticaretinden aldığımız payı ise yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Bolat, bu önemin farkında olarak Bakanlığın merkez teşkilatında Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünü kurduklarını ifade etti.

Hizmet ticaretine yönelik 4 mevzuat çalışması yaptıklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Taşımacılık, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri başta olmak üzere hizmet ihracatımıza katkı sunan sektörlerimizi önemsiyor ve Bakanlık olarak destekliyoruz. 2021'de olduğu gibi 2022'de de hizmet ticaretinde dış ticaret fazlası veren hizmet ticareti sektörümüzün 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize katkı sağladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

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