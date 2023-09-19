Sultanbeyli'de kamyonetle polis aracının çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Sultanbeyli'de kamyonetle polis aracının karıştığı trafik kazasını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 16:05, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 16:29
Petrol Yolu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 42 GF 369 plakalı kamyonet, polis aracına çarptı.
Savrulan kamyonet, önce aydınlatma direğine, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.
Ekip otosundaki bir polis memurunun yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeki polis aracına vurduktan sonra aydınlatma direğine ve ardından bir evin duvarına çarparak durması yer alıyor.