Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 16:38, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 16:54
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, terör örgütü içinde çalışma yürüttükleri öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da çalışma başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.