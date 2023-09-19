DÜ'de dekan yardımcısını bıçakla yaralayan genç kız akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a gönderildi

B.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Doç. Dr. Yılmaz'ın, dün makam odasında B.Y'nin gerçekleştirdiği ve başından yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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