Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 17:56, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 17:47
Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A, M.A, B.A, R.K. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemler tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.