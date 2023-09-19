Çorum'da annesi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen bebek öldü
Çorum'da annesi tarafından apartmanın üçüncü katındaki balkondan atıldığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 18:39, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 18:17
İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşayan E.N.E, 2 aylık çocuğu B.E'yi apartmanın üçüncü katındaki balkondan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebek otopsi işlemleri iç,in hastane morguna kaldırıldı.
Anne E.N.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.