Bilecik'te gölette ceset bulundu

Mehmet O'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, cesedin Mehmet O'ya ait olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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