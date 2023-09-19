Togg, Balıkesir'de sünnet arabası oldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ömer Faruk Yaşar'ın sünnet arabası oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 20:45, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 20:24
Sındırgı Belediyesince makam aracı olarak kullanılmaya başlanan Togg, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yönlendirmesiyle süslenerek Togg erkekliğe ilk adımını atan 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar'ın evine gönderildi.
Sünnet çocuğu Yaşar sünnet aracı sürprizini sevinçle karşıladı.
Yaşar'ın yanı sıra düğüne gelen misafirler de yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi.
Ardından Ömer Faruk Yaşar yakınlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Togg ile şehir turu attı.
İleride Togg almayı hayal ettiğini belirten Yaşar, "Adamlar çok iyi araba yapmış. Bence kaçıranlar çok üzgün olmalı." dedi.