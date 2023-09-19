Togg, Balıkesir'de sünnet arabası oldu

İleride Togg almayı hayal ettiğini belirten Yaşar, "Adamlar çok iyi araba yapmış. Bence kaçıranlar çok üzgün olmalı." dedi.

Yaşar'ın yanı sıra düğüne gelen misafirler de yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi.

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