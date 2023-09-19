Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı

Öte yandan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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