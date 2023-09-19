Trendyol Süper Lig'den 5 takım PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u PFDK'ye sevk etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 21:04, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 21:05
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe ise Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.