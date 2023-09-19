Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.Ç. ile hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. ekiplerce yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.