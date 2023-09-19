Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün 2015'te iş yerine giderken pusu kurularak öldürülmesi talimatını vermek ve "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanmıştı.

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