Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Erdoğan'a tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bach'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrası Erdoğan'ı tebrik ettiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 23:19, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 23:20
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi ve "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.