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İstanbul'da dolandırıcılık soruşturması: 4'ü avukat 46 gözaltı

Vatandaşların, teslim alınmayan siparişlerden kargo parası talep edilerek dolandırılmasına ilişkin İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 4'ü avukat olmak üzere 46'ya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 07:20, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 07:15
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İstanbul'da dolandırıcılık soruşturması: 4'ü avukat 46 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve başsavcılıklara Global Satış adlı firma hakkında gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Firmaya yönelik şikayetlerde, "Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilmiştir, avukatlık ofisiyle irtibata geçiniz." şeklinde mesajlar atılan vatandaşların, gönderilen numaraları aradıklarında, kendilerinden, geçmiş yıllara ait teslim almadıkları sipariş nedeniyle kargo parası talep edildiği belirlendi.

Ödeme yapılmadığı takdirde haciz işlemi başlatılacağı söylenen vatandaşların, 100 ile 500 lira arasında değişen miktarlarda talep edilen paraları, verilen IBAN numaralarına yatırdığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, bu yöntemle Türkiye genelinde 227 eylem gerçekleştiren, vatandaşları mağdur ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Antalya ve Denizli'de dün eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4'ü avukat, 1'i avukat stajyeri olmak üzere 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan ev ve ofis aramalarında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal ile senet ve evrak ele geçirildi.

Ayrıca suç gelirleriyle mücadele kapsamında, tahmini piyasa değeri 59 milyon lira olan çok sayıda araç ve taşınmaz ile suçta kullanılan banka hesaplarına el konuldu.

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