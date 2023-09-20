İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1, 2 ve 3'üncü sınıfların ardından ilkokul 4'üncü sınıflarda da yazılı sınav uygulamalarına son verdi. Böylece ilkokullarda sınavlar tamamen kaldırılmış oldu. Öğrencilere 'gelişim dosyası' üzerinden not verilecek. İlkokullarda tüm sınıf kademelerinde ölçme sistemi, 'süreç odaklı öğrenme' yaklaşımıyla uygulanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Sınavlara hazırlık ve sınav başarısı için öğrencilere test çözdürmek yerine öğrencilerin muhakeme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir sistem hayata geçecek. Öğrencilerin yazılı anlatım, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilecek.



ÖĞRETMEN TAKİP EDECEK



Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. MEB, öğretmenin öğrettiğini nasıl ölçeceğine ilişkin örnek materyalleri sürekli olarak EBA üzerinden yayınlayacak. Uzmanlar sınav baskısı ortadan kalkacağı için yeni uygulamayı olumlu karşıladı. Eğitim uzmanları yeni sistemi SABAH'a şöyle değerlendirdi:

YERİNDE BİR ADIM OLDU

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Yerinde bir adım. O yaş düzeyinde sınav baskısı çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bu düzeylerde kazanımlara odaklı, sınav baskısından etkilenmeyen eğitim-öğretim uygulaması genelde tüm dünyada tercih edilen bir yaklaşım.

OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMELİ

Begüm ÖZŞENER (Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı): Sınav kelimesi ilkokul öğrencileri için pedagojik anlamda bakıldığı zaman kaygıyı tetikleyebiliyor. İlkokulun temeline baktığımızda geleneksel anlamda bildiğimiz sınavların kaldırılması hem işlev hem de pedagojik yönden olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Ancak öğrencilerin bütün sınıf düzeylerine göre öğrenme durumlarını objektif olarak değerlendirmek ve gelişim süreçlerini izlemek istediğimizde güçlü ölçme ve değerlendirme sisteminin nitelikli uygulanmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Sınavların kaldırılmasının stresin azalması, motivasyonu arttırması, yaratıcı düşünceye fırsat vermesi gibi konularda olumlu etkileri olabileceği öngörülmektedir.

SİSTEME OLUMLU YANSIYACAK

Dr. Özge ASLAN (Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Md. Yrd.): Bu değişikliğin sınıf içerisine, düzenli takip, öğrenme kanıtlarının kayıt altına alınması ve alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması olarak yansıyacak olması eğitim sistemimize ve öğrencilerin gelişimine oldukça katkı sağlayacaktır. Süreç odaklı değerlendirmelerin; hızlı geri bildirim ile öğrenme eksiklerinin zamanında telafi edilebilmesini sağlama, öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını ortaya çıkarma gibi önemli avantajları vardır.

CEYDA KARAASLAN