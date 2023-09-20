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Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın! Cezası 244 bin TL

Akdeniz sahillerinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası olan kum zambakları, çiçek açtı. Mersin'de deniz kaplumbağalarının üreme bölgelerini çiçekle kaplayan kum zambakları gün doğumu ile ayrı bir görsel şölen sundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 09:17, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 09:18
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Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın! Cezası 244 bin TL

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller kum zambakları ile süslendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları Eylül ayıyla birlikte çiçek açtı. Birçok sahil bandında görülen kum zambaklarının Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yoğunluğu her sene olduğu gibi bu yıl da dikkat çekti. Özellikle caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme noktası olan bölgede kendini boy boy gösteren kum zambaklarının beyaz çiçekleri ayrı bir görsel şölen oluşturdu. Küçük kömür parçalarını andıran tohumları da dökülmeye başlayan zambakları koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 109 bin 593 TL olan cezası bu yıl 244 bin 315 TL'ye yükseldi. Bölge sakinlerinin duyarlı olduğu kum zambaklarını şehir ve yurt dışından gelenlerin bilmeden koparmaması için ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri uyarılarda bulundu.

Kum zambaklarının çiçeklerini açtığına değinen Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Nesli tehlike altında olduğu içim koruma altında olan bir türümüz. Bu yıl kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz. Ben koruma altına aldığımız bu kum zambaklarımızın korunması için bütün halkımızdan yardım bekliyor ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.

Bugüne kadar bölge sakinlerine bir cezai işlem uygulamadıklarını ve nedeninin ise vatandaşların duyarlı olarak zambakları koruduğunu ifade eden Çetin, "Bazı dönemlerde öğrencilerle birlikte kum zambaklarının tohumlarıyla ekimler gerçekleştiriyoruz. Koruma altında takibimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

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