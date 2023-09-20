Borsa günü düşüşle tamamladı

Adalet Bakanı, yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı
Adalet Bakanı, yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 7.847,61 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 18:36, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 18:27
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, yüzde 2,36 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın yapacağı açıklamalarda Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

Bu Habere Tepkiniz