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Instagram'da 100 bin takipçiye ulaşan ikinci valilik

Türkiye'de sosyal medyayı en aktif kullanan illerin başında gelen Sivas Valiliği'nin resmi Instagram hesabı 100 bin takipçiye ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 10:41, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 10:41
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Instagram'da 100 bin takipçiye ulaşan ikinci valilik

Son yıllarda yaptıkları şehir tanıtımlarının yanı sıra ilgi çekici reels videoları ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in günlük programlarının paylaşıldığı Sivas Valiliği sosyal medya hesapları Sivaslılar kadar diğer illerde de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yapay zeka destekli sosyal medya, haber ve internet takip uygulaması bir firmanın aylık yayınladığı raporda her ayın lideri olan Sivas Valiliği sosyal medya hesapları bir başarıya daha imza attı.

Sivas Valiliği Instagram hesabı, 81 il valiliği arasında 100 bin takipçiye ulaşan ikinci valilik hesabı oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi nüfus yoğunluğuna sahip çok sayıda büyük şehirleri geride bırakan Sivas Valiliği Instagram hesabı ayrıca 13 binin üzerindeki paylaşım sayısıyla da en çok paylaşım yapan il konumunda bulunuyor.

Sivas Valiliği'nin; Twitter'da 65 bin 900, Facebook'ta 76 bin, Threads'ta 7 bin 400 ve Youtube'da ise 3 bin 800 takipçisi bulunurken, hesapların tümü onaylı olarak hizmet veriyor.

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