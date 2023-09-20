Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

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