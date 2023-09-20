İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı

15 Kasım 2017 tarihinden itibaren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Oruç'un yerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Uras getirildi.

Oruç: "Boş oturmadık, boş konuşmadık, dedikodu yapmadık"

Müdürlüğe veda eden Muhammet Ali Oruç yaptığı açıklamada, "6 yıldır Samsun'a güzel bir ekip oluşturarak hizmet ettik. Hizmetlerimiz her alanda takdir gördü. Hem çalışan hem vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkardık. Samsun sağlık hizmetlerinde zirveye geldi. Bölgenin en önemli ili oldu, Ankara'dan sonra en fazla sevk alan ikinci il konumuna geldi. Sağlık turizminde çok önemli yol kat ettik. Tüm sağlık tesislerini sağlık turizmi anlamında yetkilendirdik. Aile hekimliğinde yaklaşık 70 yeni birim açtık, yenilerini de planladık. 112 ambulans hizmetlerinde 37'den 52 istasyona çıkardık. 15 önemli sağlık yatırımını Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Ruh Sağlığı Hastanesi'ne, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nden Kavak Devlet Hastanesi'ne, bunları Samsun'da planladık ve hizmete aldık. Samsun ve bölgenin en büyük hastanesi, en prestijli vizyon hastanesi olan şehir hastanesinin projesinden yapımına her türlü iş ve işlemlerini yaparak Samsun'a kazandırmak için gece gündüz çalıştık. Bu azimle de 2024 yılı mart ayında açmak için gereken ne ise yaptık. Samsun'un sağlık hizmetlerindeki gelecek 50 yılını planladık. Saymakla bitmeyecek hizmetlere koştuk, koşuşturduk. Boş oturmadık, boş konuşmadık, dedikodu yapmadık, dedikodulara aldırış etmedik. Liyakate önem verdik ve 6 yıldır alnımızın akıyla Samsun'a hizmet ettik. Bundan dolayı gururluyum. Şimdi halkımıza hekim olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Yerime atanan yeni müdürümüzü tebrik eder, başarılar dilerim. Yeni dönemin Samsun için hayırlı olmasını temenni eder, birlikte çalıştığımız tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Bursa Sağlık Müdürü görevden alındı



Bursa'da 2020 yılının Ekim ayında Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın yerine göreve başlayan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden alındı. Yavuzyılmaz'ın görevden alınmasının ardından, yerine Dr. Orkun Yıldırım'ın atandığı açıklandı.

1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, Dr. Orkun Yıldırım, 2001 yılından beri Bursa'da görev yapmaktaydı. 2003 yılında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Müdür yardımcılığı görevi üstlenen Yıldırım, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Sağlıkta Dönüşüm Projesi koordinatörlüğünü yürüttü. Yıldırım aynı zamanda 2012 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kurucu Başkan Yardımcısı idi.

Sağlık Bakanlığı'nda saha koordinatörlüğü görevinde de bulunan Yıldırım kısa zamanda yeni mesaisine başlayacak.