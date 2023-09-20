A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 15:24, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 15:31
Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.