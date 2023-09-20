MHP'nin yeni dönemde önceliği 'anayasa'

MHP tarafından "Milli ve Stratejik Gücümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Beş Yıllık Birinci Dönemi" başlığıyla kitap hazırlandı.

Sistemin hukuken ve fiilen uygulandığı 5 yıllık birinci dönemine ilişkin tespit ve değerlendirmeleri içeren kitapta, demokrasilerde hükümet sistemleri, Türkiye'de parlamenter sistem döneminde yaşanan sorunlar, sistemin inşasına ilişkin süreçler anlatıldı.

Kitapta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu süreçte reform adımları, terörle mücadele ile ekonomik ve dış politika gelişmelerinde sağladığı katkıya yer verildi.

- Türkiye yeni anayasa için uygun ve sağlıklı bir iklime sahip

Sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için yeni anayasanın atılacak en önemli adım olarak görüldüğü kitapta, Türkiye'nin, çatısı başkanlık sisteminin ana ilkelerince örülen, milli ve manevi değerlerden ilham alan, yalnızca kendine özgü yeni bir anayasaya kavuşması gerektiğinin altı çizildi.

Kitapta, Türkiye'nin, yakaladığı siyasi istikrar, demokrasi tecrübesi ve tüm toplum kesimlerinin mevcut anayasanın darbe ürünü olma vasfını eleştiren yaklaşımı sonucunda yeni bir anayasa yapılması için uygun ve sağlıklı bir iklime sahip olduğuna dikkati çekildi.

MHP'nin 4 Mayıs 2021'de "Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik Anayasa" önerisini kamuoyuna duyurduğu, AK Parti'nin de 1 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı doğrultusunda yeni anayasa hazırlığının tamamlandığını açıkladığı anımsatılan kitapta, "Cumhur İttifakı, birlikte kararlaştıracağı yeni anayasa taslağını kamuoyunun bilgisine sunacak ve böylece MHP'nin 1999'da söylediği '21. yüzyılda yeni anayasa' hedefi de yerine getirilmiş olacaktır." ifadelerine yer verildi.

- Teklifin ilk çıkış noktası

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yeni anayasa süreciyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP'nin 1999'da TBMM'ye 129 milletvekiliyle girdiği dönemde de "Türkiye'nin sivil anlayışla yeni bir anayasa yapması gerektiğini" ifade ettiğini, bunu "21. yüzyılda yeni anayasa" başlığıyla duyurduğunu söyledi.

Özdemir, bu önerinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Mayıs 2021'de duyurduğu, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik anayasa" tekliflerinin de ilk çıkış noktası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"O görüşümüzün arkasında olmak suretiyle bugünlere dair hazırlığımızı yaptık. Hazırlığımızın esasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardı. Yeni bir anayasanın Türkiye'ye kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun öncelikli sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla daha da yerleşik hale gelip, kök salmasına vesile olması, anayasada toplumsal uzlaşının tesisiyle birlikte Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin 21. yüzyıldaki ihtiyaçlarının karşılanması. 100 maddelik anayasa çalışmasını Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti ile paylaşmıştık. Onlar kendi anayasa çalışmalarını yaptılar. Önümüzdeki süreçte de Meclis bünyesinde bu manadaki çalışmaların neler olabileceğiyle alakalı çağrıyı da Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi partilere yaptı. Biz de yaptık. 1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra bu gündeme diğer siyasi partiler nasıl cevap verecekler, onu bekleyip görmek lazım."