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Togg CEO'su Karakaş: Mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Geleneksel OEM tedarikçilerinden blok zinciri kodlayıcılarına kadar iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 14:13, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 14:18
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Togg CEO'su Karakaş: Mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850'nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşını birbirine bağlayan TM Forum'un Kopenhag'da düzenlediği DTW 2023 (Digital Transformation World) konferansına ikinci kez katılan Karakaş, şirketin mobilite ekosistemindeki çalışmalarını ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Karakaş, TM Forum'a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler, mega trendlerdeki değişim ve kullanıcı beklentileri otomotiv sektörünü kökten değiştiriyor. Otomobil artık 4 tekerlekli bir ulaşım aracının ötesinde akıllı bir cihaza dönüşüyor. Akıllı evler, akıllı araçlar ve akıllı telefonlarla bağlanabilen otomobil en sofistike mobil cihaz haline geliyor. Geleneksel OEM'ler, telekomünikasyon şirketlerinin sahip olduğu mobilite geçiş sürecini yönetecek bilgi birikimine, telekomünikasyon şirketleri de sofistike mobil cihazlar hakkında bilgi birikimine sahip değil. Biz bu iki dünyayı birleştiriyoruz. Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek, geleneksel OEM tedarikçilerinden blok zinciri kodlayıcılarına kadar iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz."

"T10X, Trumore ve temiz enerji çözümleriyle değer ağı örüyoruz"

Togg'da mobilite ekosisteminin üç dikeyi olduğunu aktaran Karakaş, akıllı cihaz T10X, dijital deneyim platformu Trumore, temiz enerji çözümleri Trugo ve Siro ile bir değer ağı ördüklerini vurguladı.

Karakaş, "Stratejik iş ortaklıklarımızla, akıllı şehirlere ve net sıfır geleceğe giden yolda izlenebilirlik ve şeffaflık için kilit öneme sahip olacak blok zinciri tabanlı bir ekosistem için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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