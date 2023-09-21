Öldürdüğü kişiyi aracın içinde yakan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan suç araştırma dedektifleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde ölen şahsın Yılmaz Uyanık (37) olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ahmet Mutlu'nun (39) boğuştuğu Uyanık'ı öldürüp aracı yaktıktan sonra kaçtığının tespit edildiği ifade edildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Mutlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.