Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalandığı belirtildi.

Firari hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu kaydedildi.