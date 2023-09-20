Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği sanılan Ömezli'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, burada yalnız ikamet eden Serdar Ömezli'nin (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

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