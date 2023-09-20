Manisa'da vefat eden öğretmenin anısı 11 yıl önce görev yaptığı Siirt'te yaşatılacak

Manisa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Murat Aydın'ın adı 11 yıl önce ücretli öğretmenlik yaptığı Siirt'teki bir okulda yaşatılacak.

Siirt'in Pervari ilçesinin Gümüşören köyünde 2012 yılında ücretli öğretmenlik yapan Murat Aydın memleketi Manisa'da 2 Ağustos 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Murat Aydın'ın babası Ali ve kız kardeşi Fatma Nur Aydın, geçen yıl sosyal medyadan "Sende Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi koordinatörü Yusuf Özüş'e ulaştı.

Yapılan görüşmeler sonucu Murat Aydın için kent merkezindeki 18 Mart İlkokulu'nda zeka oyunları sınıfı oluşturulmasına karar verildi.

Aydın ailesinin gönderdiği malzemelerle okuldaki bir sınıf zeka oyunları sınıfına dönüştürüldü.

Zeka oyunları sınıfının açılışına katılan Murat Aydın'ın babası Ali Aydın ve kardeşi Fatma Nur Aydın, duygulu anlar yaşadı.

Baba Aydın da vefat eden oğlunun adının görev yaptığı ilde yaşatılacak olmasından mutluluk duyduğunu ifade ererek, "Siirt onun için de bizim için de hep farklı oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Fatma Nur Aydın da ağabeyinin adının yaşatılması için böyle bir sınıfın oluşturulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sınıfın oluşturulmasında emeği bulunan Yusuf Özüş de "Öğretmen Murat Aydın'ın anısını yaşatmaktan mutlu olduk. Sınıfın açılışını yaptık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.