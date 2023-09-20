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Altının kilogramı 1 milyon 665 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 665 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 16:45, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 16:46
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Altının kilogramı 1 milyon 665 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 709 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 665 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 41 milyon 210 bin 462,07 lira, işlem miktarı ise 1.214,24 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 59 milyon 294 bin 236,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.668.000,001.965,00
En Düşük1.665.000,001.915,00
En Yüksek1.709.000,001.965,40
Kapanış1.665.000,001.925,00
Ağırlıklı Ortalama1.684.951,671.932,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.041.210.462,07
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.214,24
Toplam İşlem Adedi69

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