Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 17:30, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0300
|27,0310
|27,0380
|27,0390
|Avro
|28,8830
|28,8840
|28,9910
|28,9920
|Sterlin
|33,3950
|33,5120
|33,3380
|33,4550
|İsviçre Frangı
|30,0210
|30,1720
|30,0320
|30,1830
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0000
|27,0800
|27,0080
|27,0880
|Avro
|28,8430
|28,9230
|28,9510
|29,0310
|Sterlin
|33,3350
|33,5450
|33,2780
|33,4880