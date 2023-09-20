Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü

Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Tesisleri'nde Yelkenkanat Tekamül Eğitimi'ndeki Tolga Kandilli ve M.D'nin kullandığı iki yelkenkanat, uçuş sırasında henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hasar alıp düşen yelkenkanadı kullanan Tolga Kandilli, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer pilot M.D'nin kullandığı yelkenkanat ise İnönü Eğitim Merkezi'ne indi. M.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.