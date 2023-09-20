Ağrı'da 65 yaşındaki kadın, oğlunun kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 65 yaşındaki Herdem Y, oğlunun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 18:52, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 19:12
İlçeye bağlı Tazekent köyünde yaşayan Erdal Y. (30), 77 EU 966 plakalı otomobiliyle evinin avlusundan geri geri çıkarken yanlışlıkla annesi Herdem Y'ye (65) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.