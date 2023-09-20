Bosna'da Srebrenitsa'daki soykırım kurbanına ait olduğu sanılan kemik kalıntıları bulundu

Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, Brcko'daki bir evin bahçesinde kemik kalıntıları bulunduğu bildirildi. Kalıntıların ülkede 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında soykırımın yaşandığı Srebrenitsa kentinden bir Boşnak sivile ait olabileceği belirtildi.

Kalıntıların savaşın hemen ardından Brcko'ya taşındığı dile getirilen açıklamada, "Kemikler, 2012'de büyük ihtimalle mülk sahibi tarafından, evinin bahçesindeki havuzun altına gömülüp saklandı. Konuya ilişkin soruşturma da başlatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kemik kalıntılarının gerekli incelemeler ve DNA analizi için Tuzla kentindeki adli tıp merkezine teslim edileceği kaydedildi.

- Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.