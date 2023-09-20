Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 19:14, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 20:56
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.