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Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir'de katıldığı toplantıda iş dünyasına seslendi. Burada enflasyonun 2026 yılında tek haneli enflasyona inmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 19:18, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 20:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen İzmir İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmasında enflasyon için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, dünyada da enflasyonla mücadele döneminde bulunulduğunu belirtti.

Yılmaz, enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini söyledi ve tek haneli enflasyon için OVP'deki tahminlere paralel olarak 2026'ya işaret etti.

Enflasyon geçici olarak yükseldi

Yılmaz, deprem felaketinin getirdiği yük ve maaşlarda yapılan iyileştirmelerden söz ederek, enflasyonun geçici olarak artığını belirterek şu bilgileri verdi:

Bu yıl gerek kurdaki hareketlilik gerek bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirler ve ücret artışları geçici bir şekilde enflasyonda artışa neden oldu. Enflasyon belli bir süre daha bir miktar yüksek seyredecek. Bu yıl sonu tahminlerini yüzde 65'e çıkardık. Özellikle 2024'ün ortalarından itibaren başlayan süreçle birlikte enflasyonda düşüş göreceğiz. 2026 gibi de yüzde 8,5 gibi tek haneli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu da öngörülebilirliği artırma, sosyal dengeleri sağlama açısından birçok fayda sağlayacaktır. Türkiye yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına dönecek.

"Üretimi, istihdamı da düşünmek zorundasınız"

Yılmaz, tek haneli enflasyon hedefine ulaşırken resesyona da girilmemesi gerektiğini söyleyerek "Üretimi, istihdamı da düşünmek zorundasınız." şeklinde konuştu.

"Yeşil ve dijital dönüşüm orta vadeli programının ana eksenlerinden biri"

Yılmaz, enflasyonu düşürme hedefinin dışında büyüme ve istihdamla ilgili Türkiye ekonomisine ait verileri paylaştığı konuşmasında, "Yeşil ve dijital dönüşüm orta vadeli programımızın ana eksenlerinden birini oluşturuyor." şeklinde konuştu.

İzmir'deki yatırımlara da değinen Yılmaz, İzmir-İstanbul otoyolunun muazzam bir yatırım olduğunu gözler önüne serdi.

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