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ESOGÜ Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan kişi tıp fakültesini kazandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan Semanur Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 20:01, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 20:19
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ESOGÜ Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan kişi tıp fakültesini kazandı

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, hastanede hasta bakıcılık yaparken Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Semanur Çetinkaya'nın Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından kabul edildiği belirtildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman'ın da bulunduğu görüşmede, Rektör Prof. Dr. Çolak başarısından dolayı Çetinkaya'yı kutladı.

Çolak, Çetinkaya'ya tıp eğitiminde başarı diledi.

Çetinkaya ise çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ve çocuk doktoru olmak istediğini dile getirdi.

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