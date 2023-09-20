Adalet Bakanı, yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı

Bakan Tunç, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baro başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında açıklayacakları" sözünü verdiklerini hatırlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net