Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 20:22, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 20:23
Alınan bilgiye göre, Karaterzi Mahallesi'nde oturan A.G, evinin ön tarafındaki bağımsız tuvalet ve banyo eklentisini kendi imkanlarıyla yıkmaya çalıştığı esnada çökme meydana geldi.
Enkaz altından kurtarılan A.G, sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.