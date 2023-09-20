Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı

Kurtulmuş, mesajında, "Osmaniye'de görevi başında şehit olan kahraman jandarmamız Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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