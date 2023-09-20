Samsun'da 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Trabzon'da ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde 21 Ağustos 2010'da, Şaban Asan ile M.T. ve H.A. arasında arazi meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Asan'ın şahısların üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açması sonucu M.T. hayatını kaybetmiş, H.A. ise yaralanmıştı.

Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl önce arazi meselesinden çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi Şaban Asan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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